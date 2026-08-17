Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 17 Agosto: muore Francesco Cossiga

Il 17 agosto e un giorno ricco di avvenimenti storici, nascita di personaggi illustri e ricorrenze significative che hanno segnato la storia della cultura, della scienza e della politica mondiale.

Santi del giorno

Chiara da Montefalco, monaca ed agostiniana

Giacinto Odrowaz, sacerdote domenicano

Mamante di Cesarea, martire

Nati del giorno

Pierre de Fermat (1601), matematico e magistrato francese

Mogol (1936), paroliere e produttore discografico italiano

Robert De Niro (1943), attore, regista e produttore cinematografico statunitense

Nelson Piquet (1952), pilota automobilistico brasiliano

Sean Penn (1960), attore, regista e produttore cinematografico statunitense

Thierry Henry (1977), allenatore ed ex calciatore francese

Morti del giorno

Federico II di Prussia (1786), re di Prussia

Jose de San Martin (1850), generale e rivoluzionario argentino

Otto Stern (1969), fisico tedesco naturalizzato statunitense, Premio Nobel per la Fisica

Francesco Cossiga (2010), politico ed ex Presidente della Repubblica Italiana

Eventi principali

1807: Il battello a vapore Clermont di Robert Fulton compie il suo primo viaggio commerciale lungo il fiume Hudson, inaugurando l’era della navigazione a vapore.

1945: L’Indonesia proclama l’indipendenza dai Paesi Bassi.

1962: Il diciottenne Peter Fechter viene colpito dai soldati della DDR mentre tenta di scavalcare il Muro di Berlino, diventando una delle prime vittime simboliche del muro.

1998: Il presidente statunitense Bill Clinton ammette in diretta televisiva di aver avuto una relazione impropria con la stagista Monica Lewinsky.

1999: Un devastante terremoto di magnitudo 7.6 colpisce la citta di Izmit in Turchia, causando oltre 17.000 vittime.

Giornata mondiale

In questa data si celebra la Giornata mondiale del gatto nero, un’iniziativa nata per contrastare le superstizioni popolari e promuovere l’adozione dei feli dal manto scuro.

Curiosita sui nati

Il 17 agosto sembra condividere una straordinaria inclinazione verso il talento recitativo e la determinazione. Robert De Niro e Sean Penn, due dei piu grandi attori della storia del cinema moderno, condividono la stessa data di nascita e sono entrambi noti per il loro approccio maniacale alla recitazione metodica, oltre ad aver conquistato entrambi molteplici Premi Oscar.

Citazione

“Il talento sta nelle scelte che fai.” Robert De Niro.

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