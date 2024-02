Battipaglia, Prysmian Fos: potrebbero essere tre i gruppi interessati al sito

Potrebbero esserci buone notizie per la Prysmian Fos, una delle aziende produttive più importante del paese. La vertenza va avanti da settimane ma l’incontro a Roma al ministero delle Imprese e del Made in Italy alla presenza del governatore della Campania Vincenzo De Luca e dei vertici sindacali avrebbe fatto emergere importanti novità.

Nuove speranze per i lavoratori della Prysmian

Da quanto si apprende, infatti, proprio nel corso del tavolo di crisi anche alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sul sito produttivo Fos-Prysmian di Battipaglia ci sarebbe l’interesse tre importanti realtà imprenditoriali: due straniere e una nazionale. Tutte e tre sarebbero già interne al settore della fibra ottica.

L’obiettivo

Al centro della discussione e della vertenza, intanto, resta l’obiettivo di salvaguardare l’attività a Battipaglia, sapendo che è un asset importante in un settore ad altissima tecnologia.

I lavoratori non si arrendono e continuano a sperare.

“Mi auguro che in un confronto aperto con tutte le forze sociali si possa individuare il percorso con l’obiettivo di salvaguardare l’attività a Battipaglia, sapendo che è un asset importante in un settore ad altissima tecnologia. Lavoreremo con Regione, sindacati e spero azienda per trovare una soluzione. I primi segnali sono positivi“, ha spiegato il ministro Urso a margine dell’incontro.