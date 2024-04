Vincenzo De Luca non si arrende: «non rinuncio al mio terzo mandato». Sui fondi nuovo attacco di Fitto

Vincenzo De Luca non rinuncia al terzo mandato. “Da quando si recepisce la legge nazionale, e la Campania non l’ha ancora fatto, è consentito svolgere un successivo mandato.

È quello che sta facendo il collega Zaia, senza che nessuno abbia avuto nulla da ridire”, dice il governatore della regione Campania.

La posizione di De Luca

“Trovo intollerabile che piccole burocrazie romane debbano impedire ai cittadini di scegliere democraticamente i propri governanti. Può essere eccessivo anche un solo mandato per chi si rivela incapace di governare“, ha detto De Luca, deciso a non fare passi indietro.

Nuovo attacco di Fitto

Intanto il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione, il Pnrr e il Sud, Raffaele Fitto, parlando con i giornalisti a Napoli a margine del suo intervento alla seconda edizione di Feuromed, il Festival Euromediterraneo dell’Economia, continua a lanciare stoccate alla Regione.

“Il tema delle manifestazioni culturali sinceramente non riguarda il Fondo di Sviluppo e Coesione. Io anche su questo non voglio fare polemiche, ma il Fondo di Sviluppo e Coesione ha delle finalità precise. Io invito tutti a leggere le finalità per le quali queste risorse vengono date, per comprendere che sono risorse che vengono assegnate agli investimenti e quindi il tema è questo”, ha dichiarato.

Fitto, infine, ha escluso qualsiasi pregiudizio verso la Campania. “Gli scontri e le polemiche si fanno in due. Io non mai fatto né scontri né polemiche” ha risposto ai giornalisti riferendosi ai continui attacchi del governatore De Luca. Fitto ha confermato che “c’è una interlocuzione di carattere tecnico per trovare una soluzione e il mio approccio è sempre istituzionale. Abbiamo sottoscritto l’accordo con altre 17 regioni senza guardare al colore politico. Io non vedo alcuna polemica”.