250mila euro per 6 progetti di digitalizzazione nel Comune di Sicignano degli Alburni, ecco i dettagli

Il comune di Sicignano degli Alburni, retto dal sindaco Giacomo Orco, è risultato beneficiario di un finanziamento di circa 250mila euro.

Il Dipartimento per la transizione digitale ha ammesso a finanziamento tutti e sei i progetti di digitalizzazione che l’ente aveva candidato.

Una svolta importante per il Comune degli Alburni

«La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione rappresenta una delle principali sfide individuate dalle strategie di ripresa delineate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la nostra Amministrazione ne condivide in pieno la sua importanza” ha fatto sapere Orco.

I finanziamenti

Consentiranno di attuare importanti interventi per la digitalizzazione della macchina amministrativa e di garantire ai cittadini ed alle imprese delle procedure più semplici e più veloci, il comune di Sicignano degli Alburni potrà essere così più innovativo e potrà offrirà una maggiore accessibilità e fruibilità dei servizi riducendo ulteriormente le distanze con i cittadini.

Le misure finanziate riguardano l’esperienza del cittadino nei servizi pubblici che ha l’obiettivo di promuovere l’adozione di modelli collaudati e riutilizzabili per la creazione di siti internet e l’erogazione di servizi pubblici digitali.

Ecco come funziona il sistema pagoPa

Il sistema pagoPA ossia l’adozione della piattaforma che consentirà ai cittadini di effettuare comodamente pagamenti digitali verso la Pubblica Amministrazione in modo veloce e intuitivo, mediante l’utilizzo di diversi metodi di pagamento elettronici; l’abilitazione al cloud per le pubbliche amministrazioni locali che permetterà di mettere in sicurezza tutti i dati dell’ente in un cloud qualificato ossia in una memoria “virtuale”.

Le finalità

La misura “App Io” che consentirà all’ente di convogliare tutti i servizi, le comunicazioni e i documenti in un unico canale, condiviso con altri enti pubblici, a cui potranno accedere i cittadini comodamente e nella massima sicurezza.

La misura Spid CIE grazie a cui l’ente potrà garantire ai cittadini l’accesso ai servizi online dell’ente mediante l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o della Carta d’Identità Elettronica (CIE) e la misura “Piattaforma Notifiche Digitali” che servirà a ridurre e semplificare sia i tempi che i costi di notifica di alcuni atti che quindi verranno notificati digitalmente ai cittadini.