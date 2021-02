Serramezzana, comune attiva il sistema PagoPA

SERRAMEZZANA. Il comune, retto dalla prima cittadina Anna Acquaviva, ha aderito al servizio PAGO PA, il Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

L’Ente si avvalerà della piattaforma Asmenet per poter accedere alle risorse del Fondo per l’innovazione e utilizzandola come partner tecnologica.

Inoltre saranno attivati i servizi delle App IO e SPID. In questo modo sarà possibile evitare le lunghe problematiche di carattere burocratico che spesso sono un cappio al collo dei cittadini, puntando ad un’essenziale rapidità di risposta ed interconnessione tra le Amministrazioni ed il pubblico.