Rifacimento numerazione civica a Capaccio, Franco Alfieri: “un’operazione che renderà la Città più gradevole”

Il Comune di Capaccio Paestum avvierà, nei prossimi giorni, la revisione e il rifacimento della numerazione civica sull’intero territorio comunale. La numerazione sarà realizzata attraverso l’installazione, a cura della ditta incaricata dal Comune, delle targhette civiche numerate al fianco dei passi pedonali, dei passi carrabili e delle porte d’ingresso principali e secondarie delle abitazioni censite. L’intervento è necessario per uniformare tutte le targhette civiche con la nuova denominazione del Comune, ovvero Capaccio Paestum, e completare la numerazione dove è mancante. Ogni targhetta, insieme al nome del Comune, riporterà il numero civico e il nome della strada. Una corretta numerazione civica è di fondamentale importanza ai fini della programmazione e gestione di tutte le attività pubbliche e private perché permette di collegare il cittadino al territorio dove vive e lavora.

La nuova numerazione

L’apposizione delle nuove targhette ha richiesto un’attività di rilievo delle strade e degli accessi esistenti, l’attribuzione dei nuovi numeri civici con l’indicazione dei dati anagrafici collegati al numero civico esterno, nonché la geocodifica dei numeri civici. L’operazione, che sarà suddivisa in varie fasi, partirà da Capaccio Scalo. In particolare, le prime strade a essere interessate saranno via Magna Graecia, via Italia ’61, viale della Repubblica, via Salvo D’Acquisto, via Carlo Alberto Dalla Chiesa, piazza Carlo Santini.

La dichiarazione

«A dieci anni dal referendum con il quale i cittadini scelsero di cambiare il nome del Comune da Capaccio a Capaccio Paestum – dichiara il sindaco Franco Alfieri – diamo il via alla revisione e al rifacimento della numerazione civica sull’intero territorio comunale. Si tratta di un’operazione complessa ma necessaria all’ufficio della Protezione Civile per la formazione dei piani d’intervento in caso di calamità, all’ASL, alle Poste, agli uffici comunali, da quello Elettorale a quello della Pubblica istruzione. L’operazione darà anche un nuovo ordine e una immagine più gradevole alle vie di una città turistica quale è Capaccio Paestum».

Eventuali informazioni potranno essere richieste alla società Gesitalia al numero verde 800624309.