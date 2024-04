Si riunisce la Consulta Provinciale Turismo: presentato “Itinerario 365”

Dal 21 aprile 2023 è insediata a Palazzo Sant’Agostino la Consulta Provinciale del Turismo, da un’idea del presidente Franco Alfieri, per favorire una fase di ascolto e partecipazione tra gli attori sociali ed economici direttamente interessati al turismo e alla promozione territoriale in un sistema strategico di connessione pubblico-privata, per integrare la opportuna fruizione del patrimonio artistico e culturale alla modernizzazione dei servizi di accoglienza e per formulare proposte per il miglioramento dei comparti economici collegati.

La Consulta Provinciale Turismo si è riunita la scorsa settimana, in sessione plenaria, al Salone delle Attività all’aria aperta per presentare “Itinerario 365”, un progetto che armonizza l’offerta esistente di eventi e servizi in tutta la Provincia di Salerno. Ai microfoni di InfoCilento il consigliere provincia di Salerno con delega al turismo e coordinatore della Consulta Provinciale Turismo, Pasquale Sorrentino.