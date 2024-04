Messa in sicurezza di strade a Capaccio Paestum: lavori con fondi da mutuo

Il Comune di Capaccio Paestum ha approvato un progetto da 181.000 euro per la messa in sicurezza di vari tratti stradali nelle località Capoluogo, Tempa San Paolo e Santa Venere. I lavori saranno finanziati con i fondi derivanti dal diverso utilizzo della parte residuale di un mutuo.

Interventi necessari per la sicurezza

Le strade interessate dai lavori si trovano in condizioni precarie e necessitano di interventi di manutenzione per garantire la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni.

Il finanziamento

L’amministrazione comunale ha deciso di utilizzare i fondi residui di un mutuo per finanziare gli interventi. La somma derivante dai residui del mutuo andrà a coprire l’intero importo per la realizzazione dell’opera pubblica.

Soddisfazione del sindaco Alfieri

“Siamo soddisfatti di poter dare il via a questi interventi che andranno a ridare dignità ad alcune strade che si trovano in condizioni precarie“, ha dichiarato il sindaco Franco Alfieri. “La sicurezza dei cittadini è una priorità per questa amministrazione“.