Trentinara, punta alla messa in sicurezza di strade comunali

Il Comune di Trentinara, guidato dal sindaco Rosario Carione, punta ad interventi sulla viabilità comunale, tramite il fondo investimenti stradali Piccoli Comuni. L’Ente ha approvato pertanto il Progetto esecutivo relativo ai lavori di “manutenzione strade comunali del centro abitato”, per importo complessivo di € 149.900,00.

Le risorse

Per realizzare interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli Enti locali, è stato istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, “Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni”, con una dotazione di complessivi di 50 milioni di euro, suddivisi in 18 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 12 milioni di euro per il 2025.

Le finalità del contributo

Il decreto legge 10 agosto 2023, n. 104 ha l’obiettivo di sostenere i piccoli Comuni italiani che hanno la necessità di realizzare interventi cruciali di messa in sicurezza e manutenzione delle strade comunali di importi non superiori a 150.000,00 euro.

Possono accedere al Fondo i Comuni con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, come risultante dalla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2021. L’importo massimo lordo del contributo che può essere concesso a ciascun Comune beneficiario è pari complessivamente ad euro 150.000,00, per il finanziamento di uno o più interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali.

L’Amministrazione Comunale ha inoltre previsto la realizzazione dell’intervento di sistemazione della strada rurale Ospedale – Capi Soprani, per un importo complessivo presunto di euro 500.000,00, di cui € 369.614,57 per lavori ed euro 130.385,43 per somme a disposizione. L’opera è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2024/26.