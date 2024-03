Sicurezza stradale: 50 milioni di euro per i piccoli comuni, una boccata d’aria per il Cilento

50 milioni di euro per la sicurezza stradale nei piccoli comuni italiani: è quanto stanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con un decreto appena pubblicato. Le risorse saranno utilizzate per interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti nei centri con meno di 5.000 abitanti.

Un sostegno concreto per le aree interne

“Quasi 10 milioni di italiani risiedono nei piccoli Comuni, dove spesso i vincoli di bilancio non consentono di attuare gli interventi necessari“, ha affermato il Sottosegretario di Stato al MIT, Tullio Ferrante. “La sicurezza è una priorità del MIT e per questo, con il decreto sul Fondo investimenti stradali, potranno essere avviati i lavori di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie“.

Un'occasione importante per il Cilento

Le aree interne del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni soffrono maggiormente per una viabilità spesso compromessa che crea disagi e favorisce lo spopolamento. Con le risorse del Governo molti enti locali potranno finalmente sperare in interventi risolutivi e non più in opere tampone.

Le risorse

Il Fondo ammonta a 50 milioni di euro in totale, di cui 18 milioni già stanziati nel 2023, 20 milioni per il 2024 e 12 milioni per il 2025. Le risorse saranno erogate a ciascun Comune fino a un massimo di 150.000 euro con criteri che tengono conto della territorialità. La Campania è tra le prime regioni per quota di Fondo spettante.

Un passo avanti per la sicurezza di tutti: “Con gli investimenti a favore dei piccoli Comuni”, ha concluso Ferrante, “il MIT mette in campo risorse e strumenti concreti per la sicurezza stradale in tutto il Paese”.