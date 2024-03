Trentinara, ok all’iniziativa “Benessere in Comune”

Il Comune di Trentinara, guidato dal sindaco Rosario Carione, è risultato tra i beneficiari dell'avviso pubblico “Benessere in Comune”, promosso dal Dipartimento per le politiche della famiglia presso la presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'avviso ministeriale

L'avviso ministeriale è rivolto ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e che abbiano almeno 100 minorenni residenti di età compresa tra 7 e 14 anni alla data del 1° gennaio 2023.

La finalità e quella di promuovere il benessere attraverso la realizzazione di alcune azioni come la promozione, organizzazione e gestione della banca del tempo quale strumento per lo scambio di servizi e saperi tra le famiglie; l'allestimento, implementazione e gestione di spazi attrezzati, anche dotati di una connessione internet, per lo studio in autonomia e per attività laboratoriali artistiche e culturali, ivi comprese le attività extrascolastiche. E ancora l'allestimento e gestione di spazi sicuri per l'aggregazione sociale di minorenni e famiglie, con particolare attenzione all'inclusione dei minori con disabilità; l' organizzazione di eventi ludici ed educativi a carattere sportivo, culturale e artistico, con particolare riferimento alla valorizzazione del territorio; e infine Ideazione e creazione di spazi e percorsi sicuri di mobilità urbana al fine di promuovere l'autonomia dei figli.

Fondi per Trentinara

Il comune pertanto ha deciso di aderire in particolare alle azioni n 2 e n 4. L'importo spettante al Comune ammonta ad € 6.812.13 a cui vanno aggiunti € 3.406,06 come quota di cofinanziamento per un importo complessivo pari ad € 10.218,19.