Ascea, al via interventi sulla viabilità: D’Angiolillo e Alfieri annunciano lavori

Importanti lavori alla viabilità nel Comune di Ascea da parte della Provincia di Salerno. Il sindaco Pietro D'Angiolillo nella giornata di ieri, infatti, ha annunciato l'approvazione del progetto per i lavori della strada in località Velia, interessati da una frana. I lavori inizieranno ad nel mese di aprile per un importo pari a € 205.000,00,

E prosegue il miglioramento della sicurezza stradale, anche per la SP269 tra Ascea e Terradura. Una strada che aveva già interessato il Presidente della Provincia, Franco Alfieri, ai tempi del suo assessorato ai lavori pubblici della provincia e che oggi trova la gioia degli abitanti delle frazioni alte del territorio comunale.