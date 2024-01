Frusta i figli e maltratta la moglie per farli lavorare: indagato un uomo nella Valle del Sele

In un piccolo centro dell’alta Valle del Sele, un evento ha lasciato la comunità indignata. Un uomo è attualmente sotto inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Salerno per gravi maltrattamenti nei confronti della moglie e dei suoi quattro figli, tutti minorenni. I fatti sarebbero accaduti a settembre.

La denuncia

Il tormento familiare è perdurato fino a quando la moglie ha preso la coraggiosa decisione di recarsi alla Stazione dei Carabinieri più vicina. Da quel momento, le indagini sono state avviate, con la Compagnia di Eboli che ha coordinato gli sforzi. La donna e i quattro figli sono stati trasferiti in una casa famiglia, mentre i militari dell’Arma hanno avviato un’indagine per Codice Rosso.

La ricostruzione

Secondo quanto riferito dalle vittime, sembra che l’uomo agisse con violenza nei confronti dei figli, utilizzando un guinzaglio per cani e la pompa dell’acqua come se fossero una frusta, nel tentativo di costringerli al lavoro. Oltre alle percosse fisiche, il padre avrebbe rivolto loro frasi offensive e minacce.

La situazione si è complicata ulteriormente quando, in presenza dei figli, il padre avrebbe violentemente aggredito anche la moglie, pronunciando parole minacciose come “Ti sotterro viva, ti faccio saltare la testa.”

Indagini in corso

Il Giudice per le Indagini Preliminari (Gip), su richiesta del pm, ha concesso l’incidente probatorio, durante il quale sia la madre che i ragazzini saranno ascoltati per fornire ulteriori dettagli su questa drammatica vicenda. La comunità resta in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.