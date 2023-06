Spiagge accessibili: a Capaccio Paestum fondi per 116mila euro

Il Comune di Capaccio si impegna a rendere accessibili alcuni tratti di litorale alle persone con disabilità. Grazie al finanziamento ottenuto dal progetto “Turismo BalneAbile” della Regione Campania, il Comune ha destinato 116.000 euro all’acquisto di attrezzature specifiche.

Capaccio, l’unico Comune costiero aderente al Piano di zona S7

Capacce è l’unico Comune costiero che rientra nel Piano di zona S7, con capofila Roccadaspide. Questo status ha reso il Comune idoneo a ricevere i fondi per il progetto “Turismo BalneAbile” della Regione Campania.

Le attrezzature acquistate e destinate alle aree demaniali

Tra le attrezzature acquistate dal Comune di Capacce ci sono tre sedie job, sei sedie galleggianti, una pedana percorribile da carrozzine, 60 ombrelloni, 60 lettini rialzati e 50 lettini a altezza normale. Queste attrezzature saranno destinate a tre aree demaniali, che saranno rese prive di barriere architettoniche per garantire la piena fruibilità alle persone con disabilità.

Il progetto “Turismo BalneAbile” e i fondi assegnati

La Regione Campania ha presentato il progetto “Turismo BalneAbile” all’avviso nazionale, ottenendo un finanziamento di 2 milioni di euro. Successivamente, i fondi sono stati distribuiti ai Comuni in base alla validità delle proposte presentate.

Obiettivi dell’investimento e accesso senza barriere

I contributi ottenuti dal Comune di Capaccio saranno utilizzati per realizzare interventi volti a garantire l’accessibilità e la fruibilità totale delle aree demaniali destinate alla balneazione per le persone con disabilità. Questo include anche le aree oggetto di concessioni, consentendo un accesso senza barriere per tutti i soggetti diversamente abili.