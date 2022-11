Addio a Nonna Rosetta. Il commovente saluto di Casa Surace

È morta nonna Rosetta, la celebre nonna di Casa Surace. Avevamo imparato a conoscerla nei video pubblicati on line dal gruppo di videomaker e, più recentemente, anche per diverse apparizioni in tv. La notizia della sua scomparsa è giunta nel corso della mattinata.

Morta nonna Rosetta. Ecco chi era la nonna degli italiani

Nonna Rosetta aveva 89 anni. Era nata a San Giorgio a Cremano nel 1933, ma ormai da anni viveva a Sala Consilina dove era nato il progetto “Casa Surace”. Il suo vero nipote, tra i membri del gruppo, era Beppe Polito. Proprio lui la convinse a partecipare ad un provino per entrare a far parte del cast.

Nonna Rosetta aveva iniziato con piccole apparizioni, ma negli ultimi anni era diventata la protagonista principale di Casa Surace e i suoi video avevano iniziato ad essere virali sui social. Da circa un mese, però, non compariva più on line. Il suo ultimo filmato è stato dedicato al “risparmio energetico”.

Il ricordo

Nonna Rosetta era divenuta un personaggio simbolo. I suoi video in cui interpretava la tipica nonna del sud, erano stati tradotti in vari paesi del mondo. Nel 2019 i lettori di InfoCilento le avevano assegnato il premio “Primula d’Oro.

Una volta serviva al cast una donna anziana che interpretasse il ruolo della nonna del gruppo e mio nipote fece il mio nome. Dovevo girare solo un video, invece sono diventata la loro nonna ufficiale. Nonna Rosetta

Di recente aveva cominciato anche a cantare delle parodie delle più celebri canzoni italiane. Oggi in molti la stanno ricordando con messaggi sui social.

Anche Casa Surace ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la morte di nanna Rosetta con un commovente post affidato ai social.