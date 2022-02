Calcio, l’Agropoli esonera Giuseppe Cianfrone

L’US Agropoli ha comunicato di aver sollevato dall’incarico mister Giuseppe Cianfrone. “Tutta la dirigenza ringrazia vivamente il tecnico agropolese per il lavoro svolto con serietà e dedizione in tutti questi mesi”, si legge in una nota.

La società prosegue: “Con orgoglio abbiamo deciso quest’estate di affidare la panchina ad un giovane allenatore emergente figlio della città, e di questo ne siamo ancora orgogliosi. Al mister auguriamo le migliori fortune per il prosieguo della carriera che siamo certi sarà ricca di soddisfazioni”.

Nelle prossime ore, la società annuncerà il nome del sostituto.