Eccellenza in campo: spicca il derby Agropoli – Calpazio. Sapri ospita il Faiano

Nella trentunesima giornata del Campionato di Eccellenza Girone B, spicca il derby tra Agropoli e Calpazio, il Sapri ospita il fanalino di coda Faiano.

Agropoli – Calpazio: è derby

L’Us Agropoli vuole continuare la sua striscia di risultati utili consecutivi, per farlo dovrà superare nel derby di domenica allo stadio “Raffaele Guariglia“ la Calpazio.

Mister Ambrosino ritrova a disposizione quasi tutti gli effettivi, il modulo dovrebbe essere l’ormai collaudato 4-3-1-2, con Pelliccia – Romanelli – Calvanese – Raucci in difesa; a centrocampo migliorano le condizioni di Sannia A. e Chumak che scalpitano per un posto da titolare al fianco di Cesani e Gaita, in avanti spazio per Rimoli alle spalle di Rabbeni e Onesto, con Corado pronto a subentrare a partita in corso.

Per la Calpazio dell’ex Santosuosso, formazione consolidata con Dello Russo e Magliano al centro della difesa; a centrocampo spazio per Di Genio e Monzo, in avanti si punterà su Margiotta e Rekik.

I granata vanno alla ricerca di punti utili per raggiungere l’obiettivo salvezza, vedremo chi avrà la meglio.

Sapri a caccia di punti salvezza

Infine il Sapri al “Covone” ospiterà l’ultima della classe Faiano per ritrovare tre punti fondamentali in vista della lotta alla salvezza, in campo mister Del Sorbo si dovrebbe affidare ai soliti noti, in difesa spazio per Santoro e Brunetti, a centrocampo Montemarani e Iasevoli, mentre in avanti il solito Guti affiancato da Braghetto per provare a dare qualità all’attacco degli spigolatori.

A tre giornate dal termine della stagione, ancora ci sono tanti verdetti da emettere, vedremo come andrà a finire questa giornata.