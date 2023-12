La Calpazio ha annunciato il nuovo tecnico: è mister Pasquale Santosuosso

La Calpazio ha annunciato il nome del suo nuovo allenatore: si tratta di Pasquale Santosuosso. Un allenatore di grandissima esperienza per sostituire mister Ciro De Cesare. Il tecnico dovrà curarsi di registrare la difesa e ridare fiducia all’ambiente.

Una certezza per la panchina dei granata

Mister Santosuosso vanta un record davvero invidiabile: è il tecnico più vincente degli ultimi vent’anni per quanto concerne la Serie D e la Promozione. L’esperienza del 76enne di Agropoli è iniziata nel lontano 1979. Da allora il palmares si è gremito di successi, tre vittorie in Eccellenza e quattro promozioni ottenute dalla D alla C.

Cosa cambia adesso?

Di certo il passaggio da De Cesare a Santosuosso determinerà una filosofia di gioco meno offensivista di quella vista fino ad oggi. Non è detto che avvenga un cambio di modulo, visto che la la squadra conosce bene lo schema. Inoltre, Santosuosso sa utilizzare vari moduli e diverse volte in carriera ha preferito passaggi graduali a rivoluzioni avventate. Ci sarà, invece, una mutazione radicale per quanto riguarda la comunicazione e la gestione del gruppo squadra, data la totale differenza tra De Cesare e Santosuosso a livello di temperamento.