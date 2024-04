La Corsalonga di San Giovanni a Piro: 41 anni di passione e sudore tra natura e panorami mozzafiato

San Giovanni a Piro si prepara ad accogliere ancora una volta gli appassionati della corsa per la 41esima edizione della Corsalonga. Un evento che, dal 1982, rappresenta un punto di riferimento per gli amanti dello sport e della natura, coniugando passione, agonismo e bellezza paesaggistica.

Sabato 25 maggio 2024, a partire dalle ore 17:00, centinaia di atleti da tutto il mondo si cimenteranno in un percorso di 9 km che si snoda tra colline e montagne, regalando panorami mozzafiato. Un tracciato misto, duro e suggestivo, che metterà alla prova la resistenza e la tenacia dei partecipanti.

Un’edizione ricca di novità e premi

L’edizione 2024 della Corsalonga si preannuncia ricca di novità e premi. Quest’anno, infatti, sono previsti bonus per chi riuscirà a battere i record della competizione: 150 euro per il record assoluto maschile e femminile, 100 euro per il primato italiano maschile e femminile, e 50 euro per i record sangiovannesi.

Oltre alla gara principale, la giornata sarà allietata da diverse iniziative collaterali. Una non competitiva di 5 km, gare promozionali per i più piccoli e la Baby Corsalonga di un km per i bambini, permetteranno a tutti di partecipare alla festa dello sport.

Un’organizzazione impeccabile per un evento indimenticabile

L’organizzazione della Corsalonga è curata con meticolosa attenzione dall’asd Cilento Run e dall’associazione Mediapyros, sotto l’egida del Comitato regionale della FIDAL. La loro professionalità e il loro impegno garantiscono un evento impeccabile, all’insegna della sportività e del divertimento.

La Corsalonga di San Giovanni a Piro è più di una semplice gara podistica. È un’esperienza unica che unisce sport, natura e tradizione, regalando emozioni indimenticabili a tutti i partecipanti. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della corsa e per chi desidera scoprire la bellezza incontaminata del Cilento.