Nuove opportunità di lavoro nel Vallo di Diano: l’azienda Infravie di Sant’Arsenio ricerca un ingegnere e/o geometra

Nuove opportunità di lavoro nel Vallo di Diano: sei un ingegnere o un geometra?

L’azienda Infravie Srl ricerca un ingegnere e/o geometra. Con sede a Sant’Arsenio, la storica azienda è specializzata nella produzione e installazione di segnaletica stradale e attualmente è alla ricerca di due figure professionali qualificate per ampliare il proprio team. Infravie Srl offre un ambiente di lavoro dinamico e in continua crescita, dove le competenze tecniche ed economiche sono valutate ed apprezzate. La figura ricercata dovrà occuparsi della gestione delle commesse per lavori nell’ambito della segnaletica stradale, coordinando in maniera efficiente e professionale ogni aspetto tecnico ed economico. Se sei un ingegnere o un geometra appassionato e motivato, questa potrebbe essere l’opportunità che stavi cercando.

Le info utili

Invia il tuo curriculum vitae all’indirizzo mail info@infravie.it e entra a far parte di un team di esperti nel settore della segnaletica stradale. Un’interessante opportunità per chi ha competenze in ambito tecnico ed economico in Infravie Srl che nel Vallo di Diano è una della realtà più solide e in costante evoluzione, pronta a valorizzare le competenze dei propri dipendenti, offrendo anche nuove sfide professionali.