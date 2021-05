Pordenone-Salernitana: segui la diretta live dallo stadio Tehil

Nel pomeriggio di oggi in programma il turno numero trentasei del campionato di Serie B. La Salernitana è di scena a Lignano Sabbiadoro casa del Pordenone. Allo stadio “G. Tehil” i granata di Fabrizio Castori, in zona play-off con 60 punti dopo 35 giornate, saranno impegnati in trasferta. Ad aspettare i campani, nel diciassettesimo turno del girone di ritorno, ci saranno i padroni di casa guidati in panchina dal tecnico Maurizio Domizzi, quindicesimi nel torneo con diciannove punti in meno degli avversari di giornata. La direzione di gara tra granata e neroverdi sarà affidata al sig. Valerio Marini di Roma 1. La cronaca live di Pordenone Salernitana.

Tabellino live Pordenone-Salernitana 1-2



RETI: 7′ pt Gondo, 24′ st Misuraca, 49′ st Tutino rig.

PORDENONE: Perisan; Vogliacco, Camporese, Barison, Falasco; Zammarini (43′ st Berra), Pasa, Scavone (18′ st Musiolik); Mallamo (18′ st Misuraca); Ciurria, Butic (33′ st Magnino).

A disp: Bindi, Fasolino, Stefani, Calò, Bassoli, Biondi, Rossetti, Chrzanowski. Allenatore: Domizzi

SALERNITANA: Belec; Casasola, Bogdan, Gyomber, Jaroszynski; Kupisz (40′ st Anderson), Di Tacchio, Capezzi (29′ st Coulibaly), Kiyine (29′ st Cicerelli); Gondo (44′ st Kristoffersen), Djuric (29′ st Tutino).

A disp: Adamonis, Aya, Durmisi, Mantovani, Sy, Boultam, Schiavone. Allenatore: Castori (in panchina Bocchini).

Ammoniti: Kiyine, Camporese, Casasola

Arbitro: Marini di Roma (Di Vuolo-Rossi) Recupero: 1′ pt- 5′ st



La diretta della gara

2‘ Dalla trequarti sinistra Falasco pesca Zammarini che di testa impegna Belec.

7′ GOOOL Gondo in profondità anticipa il suo avversario e con un pallonetto dal limite dell’area batte in uscita Perisan

10′ Ancora Gondo ci prova di testa, su un cross dal settore destro, ma la palla termina sopra la traversa.

20′ Contropiede Salernitana con Casasola che di testa lancia Kupisz che appena entrato in area di rigore spara di poco sul fondo.

23′ Gondo combina con Casasola in area che crossa però su Perisan che blocca senza problemi.

24′ Sul capovolgimento di fronte Butic chiama all’intervento Belec che abbranaca il tiro debole scoccato dal calciatore friulano all’interno dei 16 metri.

26′ Pericoloso il Pordenone con Ciurria che di testa da ottima posizione fa la barba al palo alla destra di Belec.

33′ Casasola dopo una bellissima discesa entra in area ma spara addosso a Perisan senza riuscire a trovare un compagno libero all’interno dei 16 metri.

39′ Pordenone pericoloso nell’area della Salernitana con Ciurrua che, sigli sviluppi di un corner, manda di meno di mezzo metro al lato da limite dell’area piccola.

Il primo tempo termina cosi per 0-1 decide Gondo.

Il secondo tempo

Ripartita la seconda frazione con i padroni di casa a battere il calcio d’inizio

2′ Sortita offensiva del Pordenone che con Butic gira debolmente al lato vanificando una potenziale occasione per i ramarri.

6′ La Salernitana prima con Djuric e poi con Gondo all’altezza del dischetto del rigore non trovano l’angolo per calciare verso la porta di Perisan.

17′ Conclusione velenosa di Butic dalla trequarti, Belec si supera e chiude in angolo allungandosi sulla sua destra.

20′ Casasola pesca in area Gondo, che aveva aperto l’azione, la punta per questione di centimetri non impatta a dovere la sfera che si perde sopra la trasversale.

24′ GOOOL Pari del Pordenone con una botta da fuori area di Misuraca che beffa Belec

35′ Belec salva su Camporese che gira verso il portiere granata una palla che ballonzolava pericolosamente in area.

48′ GOOOL Tutino si procura un rigore all’ultimo minuto e dal dischetto il calciatore granata non sbaglia per il 2-1 conclusivo.