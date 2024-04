Pasquetta amara per Salernitana: con il Bologna arriva la ventesima sconfitta in campionato

È una pasquetta amara per la Salernitana , come è amaro l’esordio di Colantuono sulla panchina della Bersagliera. Al ‘Dall’Ara’, infatti, arriva la ventesima sconfitta di questa stagione travagliata che ha visto avvicendarsi ben quattro allenatori. Il match si indirizza già nel primo tempo con due colpi da biliardo di Orsolini e Saelemaekers, nella ripresa i Granata costruiscono qualcosa, ma come in altre circostanze manca un po’di cattiveria o un po’di fortuna: il totale fa 3 a 0 per il Bologna e cadetteria sempre più vicina.

Il primo tempo

Per il suo esordio in Granata, come quarto allenatore della stagione, mister Colantuono schiera la Salernitana con il 4-4-1-1: davanti a Costil agiscono Pierozzi, Manolas, Pirola e Pellegrino; a centrocampo Tchaouna, Maggiore, Basic e Bradaric; in avanti Candreva ha licenza di svariare a supporto di Simy.

Il Bologna approccia subito con determinazione l’incontro, portano alta la pressione.

Al minuto 13’ Orsolini trova la rete del vantaggio con una bella parabola che non dà scampo a Costil. Al 17’ palla a Simy in area, dopo un errore in impostazione: la puntata dell’attaccante nigeriano è allungata in corner da Ravaglia. Al tramonto della frazione arriva il raddoppio dei padroni di casa con un altro colpo piazzato, questa volta è Saelemaekers a trafiggere Costil.

La ripresa

Nella seconda frazione è sempre il Bologna a fare la partita. Anche se la Bersagliera ha le sue occasioni di riapeire la gara. Al minuto 60′ Tchaouna si invola in contropiede e conclude di poco a lato.

Al 79’ Simy libera Candreva a tu per tu con Ravaglia, il capitano, però, conclude debolmente di fatto spegnendo le flebili speranze di rimonta. In pieno recupero arriva anche la terza rete dei padroni di casa con Lycogiannis per il definitivo 3 a 0 del Bologna.