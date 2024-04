Orgoglio Salernitana: Sassuolo ripreso in pieno recupero

La Salernitana di mister Colantuono riprende il Sassuolo in pieno recupero con una prova di grande orgoglio. Maggiore e Candreva regalano un punto ai Granata che non vale tanto per la classifica, ma sicuramente serve per onorare il campionato fino all’ultima giornata. Al minuto 92′ è Giulio Maggiore a fissare il risultato sul definitivo 2 a 2.

Il primo tempo

Partenza aggressiva della Salernitana con un paio di iniziative ti Tchaouna. A trovare la rete sono però gli ospiti al minuto 36’ con Laurente servito da Bajrami ql termine di un coast to coast micidiale. Poco dopo arriva anche il raddoppio proprio con Bajrami che fulmina Costil da pochi passi.

La ripresa

Al minuto 50’ la Bersagliera beneficia di un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta capitan Candreva, che spiazza Consigli. Poco dopo ancora Candreva dentro per Tchaouna, bravo un difensore avversario ad anticipare.

Sul fronte opposto è Pinamonti ad avere la palla per chiudere la gara, ma salva Costil. La Salernitana nei minuti finali prova il forcing, alla disperata, come accaduto tante volte in questa stagione. Questa volta però Giulio Maggiore riesce a mettere dentro la sfera e a regalare una gioia all’Arechi: 2 a 2.

Nelle battute finali ci prova Vignato ma la sua battuta si perde alta. L’ultimo sussulto, però, viene spento ancora da Costil bravo a neutralizzare Pinamonti.