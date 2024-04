Siano: un’aula polifunzionale dedicata al piccolo Giovanni, mancato a soli 4 anni. La mamma è originaria del Cilento

“Lassù dove volano gli aquiloni”… sarà di certo un posto bellissimo e da sabato 20 aprile sarà anche il luogo dove i bambini della scuola primaria di Siano potranno sempre ricordare il piccolo Giovanni Roscigno improvvisamente scomparso, a soli quattro anni, la notte di Natale. Lo scorso febbraio l’artista Raffo Art aveva realizzato un murales dal titolo “Lassù dove volano gli aquiloni” in quella che sarebbe dovuta essere un’aula dedicata ad attività ricreative dei bambini. L’opera era stata dedicata al piccolo Giovanni, da qui l’idea di intitolare a lui l’intera aula ludica polifunzionale.

L’inaugurazione

Il prossimo 20 aprile dunque, alle ore 11:00, lo spazio sarà ufficialmente inaugurato alla presenza del sindaco di Siano, Giorgio Marchese, del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Siano, Filippo Toriello, e del presidente dell’Associazione Siano Granata, Vincenzo Leo, che ha contribuito all’allestimento dell’aula. La cerimonia inaugurale sarà preceduta da un convegno sulla prevenzione delle malattie pediatriche.

Per non dimenticare il piccolo Giovanni

L’occasione sarà un momento di grande emozione per tutta la comunità di Siano ma soprattutto per la famiglia del piccolo Giovanni, in particolare per la mamma Antonella, originaria di San Mango Cilento (frazione di Sessa Cilento), il papà Carmine e la sorellina Federica.

I bambini di Siano avranno da sabato un nuovo angolo, colorato e accogliente, dove leggere favole, giocare e sorridere nel ricordo di un piccolo compagno che continuerà ad essere comunque presente nel cuore di tutti.