Tragedia nel giorno di Natale: muore bimbo di 4 anni. La mamma è originaria del Cilento

Nel giorno di Natale una tragedia ha sconvolto due comunità, quella di Siano e quella di San Mango Cilento. Un bimbo di quattro anni è morto nella notte tra il 24 e il 25 dicembre dopo essere stato trasportato d’urgenza all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. A dare la notizia il sindaco Giorgio Marchese, primo cittadino di Siano dove il bimbo risiedeva insieme ai genitori e alla sorellina più grande.

Il cordoglio

Sotto shock anche la comunità di San Mango Cilento (frazione di Sessa Cilento), paese d’origine della mamma del piccolo dove risiedono i nonni e gli zii. Ancora da accertare le cause del decesso.

L’arrivo in ospedale

Il bimbo è arrivato in ospedale in preda a vomito e febbre alta; nel giro di poco tempo il drammatico epilogo. “Una tragedia immane che ci lascia tutti sgomenti per questa perdita devastante” ha dichiarato il sindaco Marchese che ha annullato tutti i festeggiamenti in occasione del Natale in segno di lutto. Messaggi di cordoglio sono apparsi anche sulle pagine istituzionali del comune di Sessa Cilento.

Le esequie

Domani 26 dicembre alle ore 09:00 si terranno a Siano le esequie del piccolo G. volato via nel giorno di Natale.