Morto in un pozzo per salvare il suo cane: domani a Roccadaspide l’addio a Mario Coviello

È sconvolta la comunità di Roccadaspide per la perdita di Mario Coviello, il sessantatreenne deceduto ieri nel tentativo di salvare il suo cane caduto in un pozzo sito in località Massano.

La dinamica

L’uomo si era calato nel pozzo aggrappato ad una corda che aveva realizzato al momento utilizzando dei teli per la raccolta delle olive rinvenuti sul posto.

I funerai di Mario Coviello, ricordato da tutti come una persona buona e generosa, si terranno domani, proprio nel giorno di Natale, alle ore 9:00 presso la Chiesa della Natività.

La salma partirà dalla sua abitazione sita in località Carretiello.

Il cordoglio

Mario lascia la moglie, Silvana Corrente e la figlia Mariarosaria.

L’amministrazione comunale di Roccadaspide e centinaia di cittadini hanno espresso il loro cordoglio davanti ad una tragedia che ha scosso tutti.