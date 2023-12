Tragedia a Roccadaspide: uomo muore in un pozzo nel tentativo di salvare il suo cane

Tragedia a Roccadaspide, dove un sessantatreenne della zona è stato ritrovato morto nel pozzo in cui si era calato nel tentativo di salvare il suo cane. A dare l’allarme della scomparsa è stata la moglie che, non vedendolo rientrare, ha chiesto a parenti e ad amici di cercarlo, allertando i soccorsi.

La tragedia

L’uomo, residente nella frazione di Carretiello, è stato ritrovato in un pozzo nella vicina località di Massano, nella frazione di Serra. M.C., questo il nome della vittima, era uscito questa mattina per andare a caccia di cinghiali portando con sé il suo cane. L’animale, però, è caduto nel pozzo e così, il 65enne, nel tentativo di salvarlo, ha recuperato dei teli per la raccolta delle olive e ne ha legato un’estremità a degli alberi e un’altra estremità al suo corpo. Non si conoscono bene le cause, ma pare che, dopo aver recuperato l’animale, l’uomo sia scivolato e, stando alle prime ricostruzioni, a nulla sono valsi i tentativi e gli sforzi per risalire resi evidenti dai segni ritrovati sulle pareti del pozzo e dalla postura della vittima.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Agropoli, diretti dal Capo del Distaccamento Angelo Picariello, insieme ai carabinieri della Stazione di Roccadaspide che hanno avvisato il magistrato di turno che, a sua volta, ha disposto l’esame del medico legale.L’uomo aveva lasciato il fucile da caccia e il cellulare sui bordi del pozzo.

Sconvolta la comunità di Roccadaspide che ha annullato tutti gli eventi natalizi previsti per la serata. Mario Coviello lascia la moglie e una figlia.