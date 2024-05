Ok al nuovo complesso parrocchiale San Vito a Capaccio Scalo

Il Consiglio Comunale di Capaccio Paestum ha dato il via libera alla variante urbanistica del Piano Regolatore Generale che consentirà la realizzazione del nuovo complesso parrocchiale San Vito a Capaccio Scalo, in piazza Santini. Il progetto, che prevede l’ampliamento della chiesa e la costruzione di locali adiacenti destinati a uso educativo, religioso e ricreativo, rappresenta un importante passo avanti per la comunità cittadina.

Un progetto atteso

La richiesta di permesso di costruire era stata presentata nel 2022 dall’allora vescovo monsignor Ciro Miniero e prevedeva la demolizione dell’attuale chiesa e la costruzione di un nuovo complesso parrocchiale più moderno e funzionale. Il progetto ha ottenuto tutti i pareri necessari, compreso quello favorevole della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, che ha prescritto alcune modifiche riguardanti la pavimentazione, le essenze arboree e il rivestimento del corpo servizi.

Un nuovo spazio per la comunità

Il nuovo complesso parrocchiale San Vito sarà un importante punto di riferimento per la comunità di Capaccio Scalo. Oltre ad ospitare le attività religiose, i nuovi locali potranno essere utilizzati per attività educative, ricreative e di socializzazione, offrendo un nuovo spazio di aggregazione per i cittadini di tutte le età, di aggregazione per la comunità, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini.