Riaperti i giardini di Villa Carrara a Salerno: attivato il servizio di guardiania

Un nuovo look per i giardini di Villa Carrara a Salerno che, dopo gli interventi di manutenzione, santificazione e messa in sicurezza, da questa mattina sono tornati ad accogliere i cittadini. Le operazioni sono state ultimate dalle Politiche Sociali guidate dall’assessore Paola De Roberto ed effettuate in collaborazione con il Settore Verde Pubblico.

Gli interventi realizzati

Interventi fortemente attesi dai cittadini che, in più occasioni, avevano puntato il dito contro le condizioni di degrado in cui versava l’area.

Le operazioni non sono ancora del tutto ultimate: mancano ancora le nuove panchine. In attesa del loro arrivo, previsto tra qualche settimana, sono stati posti degli avvisi sulle vecchie sedute che, a breve, verranno sostituite.

L’area verde della villa, dunque, torna fruibile in una veste rinnovata, con tanto di guardiania che provvederà quotidianamente al monitoraggio, a tutela dell’igiene e del decoro dei giardini.

Un servizio che contribuirà a mantenere la zona pulita e sicura, come sottolineato dal sindaco Vincenzo Napoli.