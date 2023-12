Roccadaspide, valorizzazione del Patrimonio Archeologico del Cilento: sindaci sottoscrivono accordo

Valorizzare il patrimonio archeologico del Cilento, ai fini culturali e turistici, come “rete interna dei luoghi e delle storie” e come tappa di una “rete europea dei luoghi e delle storie dei popoli del Mediterraneo” è lo scopo dell’ “Associazione Comuni del Cilento Centrale” (AS. CO. CI.) che ieri ha illustrato agli amministratori dei comuni di Roccadaspide, Castelcivita, Aquara, Sacco, Postiglione, Albanella e Corleto Monforte il progetto che mira anche ad accedere a fondi pubblici.

L’incontro si è tenuto presso l’Aula Consiliare di Roccadaspide. A spiegare i dettagli della proposta sono stati il professore Nicola Femminella e il professore Renato Di Gregorio, referenti del progetto. I sindaci e i loro delegati hanno sottoscritto l’accordo nella speranza che questo possa essere fruttuoso per la valorizzazione delle risorse storiche del territorio.