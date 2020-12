Disagi per l’utenza di Salvitelle. Poste Italiane ha comunicato che dal giorno 9, e fino al 18 dicembre, l’Ufficio Postale del paese, sito in largo San Sebastiano, resterà chiuso per consentire lavori di restyling.

Tutti i servizi postali e finanziari, saranno disponibili, presso l’Ufficio Postale Mobile, con orario da lunedì a venerdì, 8.20 alle 13.45.