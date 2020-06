Monte San Giacomo: al via un servizio di sorveglianza per i bimbi

L’ultima ordinanza della Regione Campania, prevede anche la riapertura, per il prossimo 15 giugno, delle aree giochi e dei centri estivi per i bambini. Per questo il Comune di Monte San Giacomo ha deciso di organizzarsi “per rendere un servizio utile alle famiglie”.

L’amministrazione comunale retta dal sindaco Raffaele Accetta, infatti, ha organizzato “per il periodo estivo un servizio di sorveglianza e di animazione per i bambini”.

Esso è dedicato a coloro di età compresa tra i 3 e gli 8; se ne occuperanno le ragazze e i ragazzi del servizio civile.

Saranno utilizzati i locali e i giardini della Scuola dell’Infanzia. Due i turni: al mattino dalle 9 alle 13 e al pomeriggio dalle 15 alle 19. Da lunedì tutti i genitori interessati possono far pervenire al comune la loro adesione.