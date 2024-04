La ricetta: stick di petto di pollo al forno

Il petto di pollo è un alimento altamente proteico e privo di carboidrati, per questo, viene impiegato in quantità elevate nelle diete dimagranti e nell’alimentazione dei culturisti. Tra le carni bianche risulta essere il più versatile per la preparazione di svariati piatti che spaziano tra gli antipasti, primi e secondi piatti.

La ricetta della domenica

Oggi ve lo propongo come Stick per la gioia dei commensali più piccini.

Ingredienti:

1 petto di pollo a fette

Farina q.b.

Pangrattato q.b.

3/4 uova

2 cucchiai di latte

Formaggio grattugiato

Prezzemolo tritato

Sale

Olio evo

Procedimento

Tagliamo le fette di carne a listelli di circa un cm, tamponiamoli con della carta da cucina, mettiamoli in un colapasta e cospargiamo di farina facendone cadere quella in eccesso.

Sbattiamo le uova con il latte e una presa di sale fino.

Condiamo il pangrattato con il prezzemolo e il formaggio grattugiato. Prendiamo ora un pezzetto di petto di pollo per volta e passiamoli nelle uova poi nel pangrattato. Adagiamo su di una leccarda da forno rivestita da carta forno lasciando qualche mm tra uno stick e l’altro. Irroriamo con l’olio a filo e cuociamo a 200° in modalità ventilato pet circa 15/20 minuti.

Sarà un piatto di cui non potrete più fare a meno per la sua semplicità, velocità nella preparazione, golosità e costo contenuto.

Accompagniamo con dell’insalata verde e fettine di limone.