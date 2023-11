Vallo della Lucania, ripartono i corsi della Scuola di Teologia

Dopo il successo degli anni scorsi, la Scuola di Teologia riprende sue attività. Un’opportunità di approfondimento e crescita spirituale rivolta a ogni fedele cristiano, indipendentemente dal livello di coinvolgimento nella fede.

Aperta a tutti: dal curioso al fedele impegnato

La Scuola accoglie sia coloro che già percorrono un cammino di fede attivo, partecipando con responsabilità alla vita e alla missione della Chiesa, sia coloro che desiderano semplicemente conoscere il fondamento della fede cristiana e la sua visione della realtà.

Focus sui ministri e coloro che aspirano a un impegno continuativo

In modo particolare, la proposta si rivolge a coloro che già svolgono un ministero all’interno della comunità (come catechisti, lettori, accoliti, ministri straordinari della comunione, membri di cori parrocchiali, operatori Caritas) o a coloro che sentono il desiderio di impegnarsi in modo più continuativo al servizio della comunità credente.

Dieci incontri

La proposta formativa si sviluppa attraverso 10 incontri, suddivisi in tre aree principali: formazione biblica, liturgica e di prassi cristiana. I primi quattro incontri saranno dedicati all’approfondimento del Vangelo secondo Marco, che quest’anno scandisce l’ascolto domenicale della Parola.

I successivi tre incontri si concentreranno sul momento liturgico della proclamazione della Parola, offrendo una comprensione più profonda di questo momento centrale nella celebrazione cristiana. Gli ultimi tre incontri affronteranno attuali urgenze che interpelleranno il discepolo del Signore, collegando la fede alla vita quotidiana e alle sfide del mondo contemporaneo.