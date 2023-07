Vallo della Lucania: fervono i preparativi per San Pantaleone | VIDEO

Fervono i preparativi per i solenni festeggiamenti in onore di san Pantaleone, medico e martire, patrono della città di Vallo della Lucania e dell’intera Diocesi, in programma il prossimo 27 luglio. La signora Antonia Ruocco, vicepresidente del Comitato festa, ci ricorda i principali appuntamenti e ci parla della storia di questa antica e sentita ricorrenza. Nello speciale le interviste che ci porteranno alla scoperta di questa festa.

Il programma della festa 2023

26 LUGLIO – VIGILIA DELLA FESTA

Ore 8.45 Arrivo e saluto alla città del Concerto Musicale Municipale Città di Francavila Fontana;

Ore 9.00 S. Messa;

11.30 Matinée musicale con la Banda;

Ore 19.00 Traslazione in Cattedrale delle Statue dei Santi;

20.00 Esposizione della Reliquia del Santo Patrono. Solenni Vespri presieduti da S.E. Mons. Vincenzo CALVOSA, Vescovo della Diocesi con la partecipazione del Capitolo Cattedrale e della Schola Cantorum “San Pantaleone” diretta dalla Maestra Santina De Vita;

Ore 20.45 Accensione della artistica illuminazione curata dalla Ditta Luminarie De Filippo da Mercato San Severino;

Ore 21.30 Le più belle pagine del melodramma eseguite dall’orchestra Città di Francavilla Fontana diretta dal Maestro Emir Krantja.

27 LUGLIO – SOLENNITÀ DI SAN PANTALEONE

Alle Ore 6.30 Il suono delle campane annuncia l’inizio delle celebrazioni eucaristiche;

7.00 S.Messa;

Ore 8.00 S.Messa;

Alle 8.45 Consueto giro per le vie cittadine del Concerto Bandistico “G.Piantoni” Città di Conversano, diretto dalla Maestra Susanna Pescetti;

Alle 9.00 sarà la volta della S.Messa;

Ore 10.00 S.Messa;

Ore 11.00 Solenne Concelebrazione presieduta da S. E. Mons. Vincenzo Calvosa e animata dalla Schola Cantorum “San Pantaleone”;

Ore 11.30 In Piazza Vittorio Emanuele, matinée con la banda;

Ore 19.00 Tradizionale processione;

22.30 Concerto lirico-sintonico del complesso bandistico Città di Conversano;

Ore 24.00 Spettacolo pirotecnico curato dalla premiata Ditta Carlo Di Muoio da

Vatolla. A seguire la seconda parte del concerto musicale.

28 LUGLIO

Alle 10.00 S.Messa;

Ore 11.30 Dopo il giro per le vie della città, in Piazza Santa Caterina intrattenimento musicale con il Concerto Bandistico Città di Conversano;

19.00 Processione per accompagnare le Statue dei Santi alle loro Sedi;

Ore 20.00 S.Messa;

Alle 22.30 Spettacolo musicale Antonello Cuomo canta Venditti.

29 LUGLIO

Ore 19.00 S.Messa al cimitero;

Ore 22.30 Spettacolo musicale “Voglio tornare negli anni 90′ “.

30 LUGLIO

Ore 19.00 S.Messa di ringraziamento. Al termine, reposizione della Statua del Patrono.