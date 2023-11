Un centro polifunzionale ad Angellara: 3 milioni dal Ministero

Il 15 novembre scorso, la giunta comunale di Vallo della Lucania, guidata dal Sindaco Antonio Sansone, ha dato il là ad un progetto ambizioso per la costruzione di un centro polifunzionale a Angellara, frazione del comune. Questa struttura polivalente, volta a servire le esigenze delle famiglie, rappresenta un importante passo avanti nella visione di miglioramento del territorio.

Finanziamento di 3.000.000 di Euro dal Ministero dell’Interno

Il progetto, del valore di 3.000.000 di euro, ha ottenuto il via libera per il finanziamento dal Ministero dell’Interno, conformemente alle disposizioni di legge per il periodo quinquennale 2021-2025. La richiesta di finanziamento è stata presentata e accettata, sostenendo l’idea di potenziare le infrastrutture pubbliche per garantire la sicurezza e la qualità dei servizi alla comunità.

Utilizzo dei fondi per riqualificazione e costruzione di rdifici pubblici

I fondi ottenuti non solo supporteranno la costruzione del centro polifunzionale ma potranno anche essere impiegati per interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione o riqualificazione di edifici comunali destinati ad asili nidi o scuole per l’infanzia. Questa iniziativa mira a valorizzare e ottimizzare spazi attualmente inutilizzati, contribuendo al riequilibrio territoriale.

Focus sulle aree svantaggiate e periferie urbane

L’attenzione del progetto si rivolge alle aree più svantaggiate del paese e alle periferie urbane, con l’obiettivo di eliminare gli squilibri economici e sociali esistenti. La realizzazione di opere pubbliche come il centro polifunzionale gioca un ruolo chiave nella trasformazione di spazi oggi sotto-utilizzati, promuovendo il benessere delle comunità locali.

Approvazione unanime da enti sovracomunali

Il progetto ha superato con successo la fase di approvazione durante la conferenza dei servizi indetta dal Comune di Vallo della Lucania lo scorso mese di maggio. Tutti i pareri e i nulla osta necessari sono stati ottenuti dagli enti sovracomunali, consolidando così la via alla realizzazione del Centro Polifunzionale.

Rispetto per l’ambiente e la conservazione delle aree verdi

Un punto cruciale del progetto è il rispetto dello stato dei luoghi e la conservazione dell’area verde in prossimità di via G. Cobellis, dove sorgerà la nuova struttura. L’impegno per la sostenibilità ambientale si inserisce nella visione complessiva del progetto, promuovendo la costruzione responsabile e il mantenimento delle risorse naturali.