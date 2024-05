Marina di Pisciotta diventa Cardio-Protetta: installato il defibrillatore donato dalla Misericordia

Un nuovo importante traguardo per la sicurezza e la salute dei cittadini di Pisciotta: Marina di Pisciotta è ufficialmente un paese Cardio-Protetto. È stato infatti installato uno dei defibrillatori donati dalla Misericordia a tutte le frazioni del territorio comunale. Il dispositivo salvavita, in dotazione al Wine Bar “Il Mare”, è stato collocato nello spazio esterno del locale, in una zona accessibile a chiunque in caso di necessità.

Una importante novità

Un segno tangibile di vicinanza alla comunità e di attenzione al bene primario della salute. Il defibrillatore, strumento essenziale in caso di arresto cardiaco, garantirà una maggiore tutela della vita umana, offrendo un primo soccorso tempestivo e decisivo.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza di numerose autorità e rappresentanti della comunità.

“Desideriamo ringraziare calorosamente tutti coloro che hanno partecipato alla cerimonia“, ha dichiarato il presidente della Misericordia di Pisciotta. “In particolare, il nostro Parroco Don Franco Giordano per il sostegno morale e spirituale; i titolari del Wine Bar “Il Mare“, la famiglia Manzione, che ha generosamente aderito a questa importante iniziativa; i nostri preziosissimi volontari per l’encomiabile e costante impegno; e un ringraziamento speciale al Circolo Nautico Marina di Pisciotta e ai suoi soci che si sono offerti per la manutenzione periodica del defibrillatore“.