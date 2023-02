Tragedia ad Albanella: muore 58enne travolto da una balla di fieno

Tragedia sul lavoro ad Albanella. Questa mattina, un uomo di 58 anni, dipendente di un allevamento locale, ha perso la vita a causa dello schiacciamento di una rotoballa di fieno. L’operaio, originario di Santomenna, stava scaricando la rotoballa da un autocarro quando, per cause ancora da accertare, la balla gli è caduta addosso, schiacciandolo sul colpo.

La vicenda

Immediatamente avvisati i colleghi, è stata allertata l’ambulanza, ma purtroppo ogni tentativo di rianimare l’uomo è risultato vano: l’operaio è morto sul colpo. Una vicenda drammatica che ha scosso la comunità locale, ancora sotto shock per quanto accaduto.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della vicina stazione di Matinella, che hanno avviato le indagini per ricostruire le dinamiche del caso. La Procura della Repubblica di Salerno ha richiesto l’autopsia della salma, per accertare le cause del decesso.

Non è la prima volta che una tragedia del genere si verifica nel Cilento e in Italia in generale. Il tema della sicurezza sul lavoro è sempre più importante e urgente, e ogni volta che accade una tragedia come questa, si rende necessario fare un’analisi profonda delle cause e delle responsabilità.

I precedenti

In questo caso, bisogna capire se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza sul lavoro e se sia stata data la formazione adeguata agli operatori. Inoltre, è fondamentale verificare se gli strumenti utilizzati fossero a norma e se siano stati controllati e manutenuti correttamente.

Questa tragedia è un’altra dolorosa conferma del fatto che la sicurezza sul lavoro non deve essere sottovalutata, ma deve essere considerata una priorità assoluta. Solo attraverso un impegno costante e una maggiore sensibilizzazione, potremo evitare che eventi come questi accadano ancora.