Strani rumori all’interno dell’edificio: resta chiusa la scuola di Fonti a Sala Consilina

La struttura scolastica che ospita la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria in località “Fonti” di Sala Consilina rimane chiusa dopo l’evacuazione disposta nella tarda mattinata di ieri. L’evacuazione è stata disposta dopo aver avvertito per l’ennesima volta degli strani rumori all’interno dell’edificio.

L’intervento di evacuazione

La decisione di contattare tempestivamente le famiglie degli alunni per ritirare i bambini è stata presa per precauzione, senza generare allarmi. L’evacuazione è stata condotta in piena sicurezza e tutto il personale scolastico è rimasto in servizio fino all’allontanamento di tutti gli alunni.

Inoltre, l’assessore alla scuola del Comune di Sala Consilina, Michele Galiano, sembra aver rassicurato la comunità, sottolineando che ci sono rilevatori nell’edificio da diverso tempo e che questi rumori non sono una novità.

Indagini in corso

La scuola quindi è rimasta chiusa per consentire indagini di approfondimento sul sistema di riscaldamento, importanti per garantire la sicurezza e il benessere degli studenti e del personale. La dirigente scolastica, Patrizia Pagano, di concerto con i caschi rossi e l’assessore Galiano ha optato per far rimanere almeno un altro giorni i bambini e le bambine a casa.