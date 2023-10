Serie D, il Santa Maria pareggia a Manfredonia: decisivo un rigore nel finale

La Polisportiva Santa Maria Cilento torna a smuovere la sua classifica. La squadra di mister Ferullo pareggia sull’1-1 contro il Manfredonia, riuscendo a recuperare lo svantaggio iniziale di Konate con un gol, dal dischetto, di Lucio Gaeta a 5′ dalla fine.

Il primo tempo

La prima frazione vede i padroni di casa avere la meglio dal punto di vista del gioco e delle occasioni. Al 18′, la gara si sblocca con Konate che su cross di Viti, di testa, insacca all’angolino basso. Superata la mezz’ora, il Manfredonia accarezza per due volte il 2-0, prima con una provvidenziale uscita di Cannizzaro sull’inserimento di Babaj e poi con un calcio di punizione di Konate.

Il secondo tempo

I giallorossi sono più vivi e già al 7′ Ferrigno avrebbe la palla del pareggio: servito splendidamente da Nunziante, il numero 11 di Ferullo sciupa tutto da buona posizione. I cilentani iniziano ad ingranare e un colpo di testa di Maiese finisce di poco a lato. La risposta del Manfredonia è affidata al solito Konate che, ancora di testa, mette i brividi alla compagine giallorossa. Nei minuti finali, il Santa Maria prova il tutto per tutto.

Catalano non trova lo specchio della porta su una punizione invitante, Antonino, invece, chiude bene in uscita su Nunziante. Al 39′, però, arriva l’episodio che rimette in corsa gli ospiti.

Konate atterra in area di rigore Gaeta e per l’arbitro non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Dagli 11 metri si presenta lo stesso Gaeta che non sbaglia e trova il pareggio. La partita non ha più nulla da raccontare. In un match ostico e con la posta in palio molto alta, la Polisportiva Santa Maria evita la sconfitta e porta a casa un buon punto.

Il Tabellino

Manfredonia (4-2-3-1): Antonino; Forte, Konate, Viti, Bamba; Giacobbe, Basualdo (41’ st Calemme), Babaj (1’ st Prencipe), Achik, Balba (1’ st Taormina); Cesario (16’ st Pozzebon). A disp.: Rossi, Barboza, Amabile, Valentini, Brunetti. All.: Cinque

Polisportiva Santa Maria Cilento (3-5-2): Cannizzaro; Cocino, Campanella, Bonfini; Nunziante, Coulibaly (14’ st Catalano), Maio, Nicoletti (1’ st Borgia), Ferrigno; Persano (28’ st Gaeta), Maiese. A disp.: Fezza, Silagailis, Mudasiru, D’Auria, Di Cristina, Tiberio. All.: Ferullo.

Arbitro: Juri Gallorini di Arezzo (Palumbi-Guidi)

Reti: 18’ pt Konate (M), 40’ st Gaeta (PSM) su rig.

Note: ammoniti Basualdo (M), Pozzebon (M), Achik (M), Maio (PSM), Maiese (PSM), Ferrigno (PSM). Angoli: 1 a 5. Recupero: 3’ pt e 4’ st.