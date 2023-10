Polisportiva Santa Maria, c’è un nuovo rinforzo: torna Cannizzaro tra i pali

La Polisportiva Santa Maria Cilento mette a segno un nuovo colpo di mercato. La formazione giallorossa, non sta attraversando un gran momento di forma e, in questo inizio di stagione, la classifica piange. Per questo motivo, la società cilentana ha deciso di correre ai ripari ufficializzando l’acquisto del portiere, classe 2003, Francesco Cannizzaro.

Ritorno in giallorosso

L’estremo difensore, ex Gelbison, dopo essersi svincolato dal club di Vallo della Lucania, ha deciso immediatamente di sposare il progetto della Polisportiva Santa Maria. Per lui si tratta di un ritorno a casa, visto che lo scorso anno ha vestito la maglia giallorossa con brillanti risultati tra i pali. Il giocatore, si metterà subito a disposizione della squadra di mister Ferullo per cercare di dare una mano ai compagni e risollevare il bilancio di un avvio di campionato abbastanza sottotono.

“Ci rialzeremo presto”

Durante la sua presentazione in giallorosso, Cannizzaro, ha voluto salutare i tifosi: “Sono molto contento di poter tornare a dare una mano al Santa Maria. La scorsa stagione ho trascorso qui bei momenti con la gente che mi è sempre stata vicino. Non è un bel momento per la squadra, ma sono sicuro che insieme a tutto il resto dei miei compagni ci rialzeremo presto”.