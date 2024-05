Torraca, truffa ai danni di un’anziana: portati via soldi e oggetti d’oro

Una nuova truffa ai danni di un’anziana residente nel piccolo borgo di Torraca, paese collinare del Golfo di Policastro, è stata messa a segno nella mattinata di ieri. Portati via dai malfattori circa 600 euro in contanti e diversi oggetti d’oro che la donna custodiva in casa.

Il modus operandi

Ad essere utilizzato dai malviventi è staro sempre il solito copione: la vittima è stata contattata telefonicamente da uno dei malfattori, solitamente operano sempre in coppia, per un fantomatico pacco che l’anziana avrebbe dovuto ritirare per conto del nipote Subito dopo, come di consueto, uno dei malviventi si è presentato dinanzi la porta di casa della donna, per farsi consegnare la somma necessaria per salvare il nipote.

Il bottino

Una somma alla quale sono stati aggiunti anche degli oggetti d’oro appartenenti all’anziana. Compiuto il colpo, i ladri velocemente si dono dati alla fuga, facendo perdere le loro tracce. Ed è stato solo successivamente, dopo aver consegnato il bottino, che la vittima si è resa conti di quanto avvenuto.

Gli interventi

Allertati I Carabinieri, sul posto è stato necessario l’arrivo dei Carabinieri della Stazione di Sapri diretti dal Luogotenente Pietro Marino. I militari hanno raccolto tutte le informazioni utili per tentare di risalire agli autori della truffa che, come accade spesso, sono riusciti ad agire in maniera indisturbata. Il monito da parte delle forze dell’ordine è sempre quello di prestare molta attenzione per non cadere nelle trappole dei malviventi.