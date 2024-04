Il Santa Maria fa visita al Fasano: può arrivare la matematica retrocessione

La Polisportiva Santa Maria è appesa ad un filo sottilissimo che la separa dalla matematica retrocessione. La squadra giallorossa è ultima in classifica e già domenica, nel match fuori casa contro il Fasano, potrebbe arrivare la certezza del ritorno in Eccellenza dopo 4 anni di Serie D.

Santa Maria

La squadra di mister Esposito arriva alla sfida con il morale sotto i tacchi visto l’ennesima sconfitta nell’ultimo weekend contro il Martina.

I cilentani pur vincendo la sfida contro il Fasano, potrebbero comunque abbandonare la Serie D in caso di risultati non favorevoli dalle avversarie di classifica Barletta e Gallipoli. In caso di pareggio o sconfitta, invece, la parola fine sarà scritta.

Servirà una vera prova d’orgoglio per chiudere nel modo più sereno possibile una stagione davvero tormentata e sfortunata.

Il Fasano

La formazione pugliese è ancora in piena lotta per la salvezza, distante solamente un punto. Il Fasano, però, sta attraversando un periodo fortemente negativo in termini di risultati e prestazioni. Sono ben 4 le sconfitte consecutive che hanno fatto perdere punti preziosi alla compagine biancoblu. Domenica proveranno a colpire ancora un Santa Maria scoraggiato ma desideroso di lottare fino alla fine.