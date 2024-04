Santa Maria, altro ko con il Martina: giallorossi ad un passo dalla retrocessione

La Polisportiva Santa Maria Cilento cade ancora e lo fa tra le mura amiche del “Carrano” contro il Martina. Il risultato di 0-3 con i gol di Bonanno, Tedesco e Vaticinio.

Il primo tempo

Il primo vero squillo del match è di marca giallorosa con un’occasione capitata sui piedi di Nunziante dagli sviluppi di calcio d’angolo: il suo tiro termina non molto lontano dal bersaglio grosso. Al 20′ arriva un episodio che potrebbe sbloccare la gara. Il solito Nunziante si guadagna un calcio di rigore, venendo atterrato in area fallosamente. Dal dischetto si presenta Di Fiore che si lascia ipnotizzare da Pirro.

Alla mezz’ora si fa vedere il Martina con un tentativo dalla distanza di Bonanno che non crea particolari problemi a Pappalardo. Al 39′ si sblocca la gara: Bonanno, dopo una ngolo battuto corto, opta per una traiettoria velenosa che inganna Pappalardo e finisce in rete. È 0-1 per il Martina. Il momento è favorevole alla formazione ospite che, prima della fine del primo tempo, crea due opportunità con Perez e poi con una punizione velenosa di Bonanno.

Secondo tempo

Nella ripresa è principalmente il Martina a fare la partita. Il tiro di Perez viene bloccato dall’estremo difensore giallorosso dopo un’azione concitata in area di rigore. La reazione dei padroni di casa è affidata a Campanella che prova una girata al volo che viene respinta ottimamente dalla retroguardia biancoazzurra.

Dalla parte opposta è clamorosa la chance che viene vanificata da Bonanno a pochi metri da Pappalardo. Ancora l’attaccante, ex della partita, si rende pericoloso con un buon taglio in profondità che mette in apprensione la difesa cilentana. Al 24′ il Martina raddoppia. Buona azione orchestrata sulla fascia destra.

Il neo entrato Tedesco, al primo pallone toccato, di testa raddoppia per lo 0-2. Il Santa Maria scompare dal campo. Pinto va a millimetri dallo 0-3 con una conclusione dal limite dell’area, Piarulli invece viene ostacolato sul più bello al momento della conclusione a rete da posizione ravvicinata. All’ultimo secondo di partita, dopo i 5 minuti di recupero concessi, il Martina cala il tris con un altro nuovo entrato Vaticinio.

Il numero 44 trova un perfetto diagonale che si spegne alle spalle di Pappalardo.

Il Tabellino

Polisportiva Santa Maria Cilento (3-5-2)Pappalardo; Cocino, Campanella, Brugaletta; Ferrante, Coulibaly (40’st Della Corte), Borgia (17’st Ventura), Nunziante (28’st D’Auria), Maiese; Catalano (17’st Gaeta), Di Fiore. A disp.: Spina, Tedesco, Chironi, Szymanski, Bonfini. All.: Esposito.

Martina Calcio (4-2-3-1): Pirro; Mancini (43’st Vaticinio), Rizzo, Dieng, Nikolli; Virgilio, Piarulli (40’st Perrini); Baglione (1’st Pinto), Bonanno (28’st Langone)Perez Ganfornina; Palermo (23’st Tedesco). A disp.: Figliola, Perrini, Ievolella, Filippi Filippi, Battimelli. All.: Pizzulli.

Arbitro: Francesco Ennio Gallo di Bologna (Stotani-Negro)

Marcatori: 39’pt Bonanno (MA), 24’st Tedesco (MA) 50’st Vaticinio (MA)

Note: Ammoniti: Di Fiore (SM), Ferrante (SM), Vaticinio (MA). Angoli: 4-4