Polisportiva Santa Maria: il ritorno di Esposito si conclude con un pareggio

Il ritorno sulla panchina della Polisportiva Santa Maria di mister Gianluca Esposito si conclude con un pareggio a reti bianche contro il Manfredonia. I giallorossi tornano a muovere la loro classifica in una gara equilibrata in cui, però, è mancato sempre l’ultimo guizzo.

La partita

La formazione di casa parte forte con Nunziante che si libera per il tiro, ma la sua conclusione viene bloccata dal portiere avversario. La partita non regala particolari emozioni. Ventura, sugli sviluppi di calcio d’angolo, conclude dal limite e anche questa volta Paduano risponde presente. Il Manfredonia si affaccia per la prima volta in maniera pericolosa dalle parti di Spina con Hernaiz.

Lo schema su palla inattiva funziona, ma l’estremo difensore giallorosso salva in angolo.

Il secondo tempo

Inizia meglio la squadra ospite. Fissore colpisce una clamorosa traversa con un colpo di testa molto pericoloso. Poco più tardi, sempre con uno stacco aereo, ci prova anche Forte. Il suo tentativo termina di poco al lato. I cilentani tornano a bussare con Tedesco. L’attaccante giallorosso si costruisce l’azione da solo, peccando nella conclusione verso la porta. Un’altra grande occasione capita sui piedi di Nunziante.

Il giocatore di Esposito, da posizione centrale, non trova la porta. Dalla parte opposta anche Amabile prova a far paura, ma è attento Spina. Nel finale è inutile il forcing del Santa Maria.

Il Manfredonia tenta alcune conclusioni dalla distanza che non creano particolari problemi ai cilentani.

Il tabellino

Polisportiva Santa Maria Cilento (3-5-2): A. Spina; Cocino, Campanella, Brugaletta; Ferrante (40’ st Mudasiru), Coulibaly, Ventura (44’ st Salzano), Nunziante, Della Corte (27’ st Maiese); Tedesco (27’ st Gaeta), Catalano (20’ st Gassama). A disp.: Cannizzaro, Bonfini, Szymanski, D’Auria. All.: Esposito.

Manfredonia (3-5-2): Paduano; Forte, Konate (1’ st Cicerelli), Fissore;De Vito, Babaj (1’ st Bamba), Amabile, Hernaiz (29’ st Orlando), De Luca; Calemme, Carbonaro. A disp.: Borrelli, Sfrecola, Esposito, Viti, Achik, Spina R. All.: Cinque

Arbitro: Lorenzo Casali di Crema (Agostino-Bianchi)

Note: ammoniti Nunziante (SM), Fissore (M), Konate (M), Ventura (SM), Babaj (M), Brugaletta (SM).

Angoli: 3-5.

Recupero: 1’ pt e 5’ st.