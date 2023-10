Serie D: Gelbison al “Guariglia” per continuare la striscia vincente. Santa Maria in cerca di riscatto

Arriva il weekend e torna la serie D, con le cilentane impegnate nella sesta giornata del Girone H. Gelbison e Santa Maria, dopo la vittoria Rossoblu del derby di settimana scorsa, hanno umori diametralmente opposti. A Vallo della Lucania il ritorno tra i professionisti non appare più un miraggio utopistico, mentre poco più a nord si sente forte il timore di sprofondare in Eccellenza. Infatti, i giovani giallorossi per ora non si sono dimostrati all’altezza del campionato.

Qui Gelbison

La corazzata di mister Montocciolo ha iniziato a dimostrare la propria forza e vuole continuare la scalata ai piani alti della classifica. Domenica alle ore 15 allo stadio Guariglia arriverà il Fasano, che come tutte le pugliesi del girone è una compagine attrezzata e con un tifo di altra categoria.

I radar dei difensori di casa dovranno essere puntati su Ignazio Battista, trequartista brevilineo e tecnico che ama svariare su tutto il fronte offensivo, già autore di tre reti in campionato.

Monticciolo dovrebbe avere tutta la rosa a disposizione con il recupero di Camilleri e il rientro dalla squalifica di capitan Croce. Queste due pedine dovrebbero essere le sole variazioni di formazione rispetto al derby del Cilento. Resiste il ballottaggio per la corsia destra di difesa tra Sall e Muratori.

A Manfredonia per il riscatto

La Polisportiva Santa Maria è attesa al “Miramare” di Manfredonia sempre alle ore 15. Sarà fondamentale portare a casa un risultato positivo. Infatti, secondo alcuni rumors la panchina di mister Ferullo starebbe vacillando, con la società che gli ha rinnovato la fiducia, ma con una scadenza breve.

Sarà fondamentale ritrovare l’incisività degli over, soprattutto lì davanti, dove Catalano e soprattutto Persano stanno latitando. In settimana i Cilentani si sono assicurati le prestazioni del portiere Cannizzaro. Per lui si tratta di un ritorno in Giallorosso. L’ex Gelbison dovrebbe partire dal primo minuto, viste le defaillance di Fezza, nello scorso turno.