Serie D: derby del Cilento alla Gelbison. In tribuna un ospite d’eccezione

La Gelbison si aggiudica il derby del Cilento e lo fa battendo 2 a 0 il Santa Maria. I rossoblu si mostrano più in palla fin dai primi minuti a cospetto della formazione di casa che forse perde fiducia dopo lo svantaggio in avvio di gara.

La gara

Dopo un’azione di De Pasquale dal limite vantaggio della Gelbison con Barone che approfitta di una disattenzione difensiva. Siamo al 10’.

Dopo una fase di stallo, al 25’, ospiti ancora pericolosi con Barone: aggancio in area di rigore e pallone fuori di poco.

Il Santa Maria ha l’occasione per pareggiare dieci minuti dopo quando Maio su corner non centra il bersaglio.

Al 40’ il Santa Maria fa un altro pasticcio in difesa e Barone trafigge per la seconda volta Fezza.

Secondo tempo

Il Santa Maria si costruisce una buona opportunità in avvio di ripresa con Persano che calcia però in malo modo, sbilanciato da un difensore della Gelbison.

Palla gol per Bonfini al 24’ su una mischia in area di rigore, il difensore giallorosso sfiora il palo alla destra di Milan. Risposta Gelbison affidata a Dellino che da buona posizione non trova la porta.

Poco dopo Fezza salva con i piedi su un tiro ravvicinato di Tazza. In pieno recupero Fezza commette un’altra ingenuità: Prinari lo grazia con l’aiuto del palo .

Finale al Carrano: 0-2.

Da segnalare la presenza in tribuna del vescovo della diocesi di Vallo della Lucania mons. Vincenzo Calvosa.