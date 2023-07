Scout uniti per migliorare il futuro. In 110 partono da Eboli

Il prossimo 28 luglio 110 scout «Rover» provenienti da varie parti d’Italia partiranno da Eboli per un campo scout itinerante e il 1 agosto raggiungeranno più di mille altri scout a Soriano nel Cimino (VT). L’iniziativa si chiama Estate Rover Nazionale 2023 ed è organizzata dall’associazione scout laica CNGEI, la prima ad essere nata in Italia su ispirazione del fondatore del Movimento Scout, Lord Baden Powell.

Un evento atteso da giovani ragazze e ragazze

Un evento, in programma dal 28 luglio al 6 agosto, che vedrà protagonisti ragazze e ragazzi tra i 16 e i 19 anni provenienti da tutta Italia e desiderosi di raccontare le proprie storie, incontrare gli altri dopo i duri mesi della pandemia e fare la differenza nel mondo, partendo dalla propria comunità di appartenenza. “Nella convinzione che per avere un impatto positivo non serva urlare, non basti manifestare, ma occorra con costanza fare la propria parte e prepararsi”, per dirla con Gaber, “a frequentare il proprio futuro”, dicono gli organizzatori.

A fare da lancio alla fase finale di questa avventura, il 28 luglio, la città di Eboli e altri 10 punti di partenza, veri e propri trampolini, sparsi in tutta Italia per offrire esperienze variegate, scelte dai ragazzi stessi, e portare la propria voce e il proprio servizio in più luoghi possibili.

Cinque giorni intensi trascorsi a ragionare, fare, condividere

A questa prima fase seguirà, a partire dal 1 agosto, il raduno finale previsto a Soriano nel Cimino (Viterbo), per altri 5 giorni: un’occasione per raccontarsi quanto vissuto ma anche e soprattutto per incontrare 100 professionisti, scout e non, in grado di trasmettere i propri saperi e valori ed equipaggiare i ragazzi e le ragazze con quelle competenze che divengono ogni giorno più irrinunciabili per gestire il cambiamento: quello che parte da se stessi e approda nella società.

Ospite speciale sarà Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, che nel tardo pomeriggio del 4 Agosto farà visita al campo per ispirare i ragazzi e le ragazze presenti.