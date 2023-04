Eboli: nuove disposizioni per i pubblici esercizi per i prossimi mesi e in vista dell’estate

Con ordinanza n.88, a firma del Sindaco di Eboli Mario Conte, sono state emanate nuove regole che vengono incontro al diritto degli esercenti pubblici di accogliere ed intrattenere i propri clienti, riconoscendone l’importante ruolo sociale, senza intaccare la quiete pubblica dei cittadini.

Le nuove disposizioni

Come avvenuto per le festività natalizie, sono autorizzati fino a domenica 1° ottobre 2023 (dalle ore 11 alle ore 24, eccetto la fascia dalle ore 15 alle ore 17) tutti i piccoli trattenimenti musicali dei pubblici esercizi, anche con l’installazione ed utilizzazione di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, mediante presentazione di relativa SCIA al SUAP (anche per più date).

Tra le certificazioni richieste, quella del rispetto dei limiti acustici e delle norme igienico-sanitarie, oltre all’attenzione alla sicurezza da garantire con apposita vigilanza, al fine di prevenire eventuali disturbi alla clientela.

I contenuti del dispositivo sono stati dettagliatamente esaminati dall’assessore allo sviluppo economico Vincenzo Consalvo, e riportati all’interno di una specifica ordinanza fruibile sul sito istituzionale dell’Ente (clicca qui)