San Valentino: ecco cosa fare e i luoghi più romantici da visitare nel Cilento

Ogni anno, il 14 febbraio, il mondo si tinge di rosso, i cuori battono all’unisono e gli innamorati si scambiano gesti di affetto e doni. È San Valentino, la festa degli innamorati, un momento speciale in cui l’amore è celebrato e valorizzato. Le origini di questa festività risalgono all’antica Roma, dove si celebrava il giorno di Lupercalia, una festa pagana dedicata alla fertilità e all’amore. Tuttavia, il nome di San Valentino è legato a un sacerdote cristiano martirizzato intorno al 270 d.C. durante il regno dell’imperatore Claudio II.

La leggenda di San Valentino

San Valentino disobbedì all’ordine dell’imperatore di vietare i matrimoni per i giovani, poiché Claudio riteneva che i soldati sposati fossero meno combattivi. Valentino continuò a celebrare segretamente matrimoni per i giovani innamorati, finché non fu scoperto e condannato a morte. Prima della sua esecuzione, si dice che abbia scritto una lettera d’amore alla figlia del suo carceriere, firmandola con le parole “Il tuo Valentino”, da cui deriva il tradizionale saluto di San Valentino.

Ecco cosa si potrà fare nel Cilento

TRENTINARA: “Innamorati a Trentinara” è la valorizzazione di un itinerario turistico abbellito con luminarie e fiori. Via dell’amore una stradina stretta, dove si deve per forza camminare abbracciati, dedicandosi le frasi d’amore dipinte sulle maioliche realizzate dal Prof. Sergio Vecchio;

Terrazza degli Innamorati, varcare un grazioso cancello e ritrovarsi su un’accogliente terrazza romantica che sovrasta la “preta ‘ncatenata” luogo dove si narra che Isabella la marchesina e Saul il brigante, si incontrassero in segreto finchè non vennero scoperti dalle truppe inviate dal padre marchese; da qui Saul e Isabella per non rinunciare a quell’ amore bello e raro si sono lanciati “stretti stretti ‘ncatenati” nel vuoto per rimanere eternamente nella roccia e nella storia di Trentinara.



Terrazza del Cilento luogo dove si gode di un panorama unico, si scorge Capri e la Costiera Amalfitana, lo sguardo si perde e si ritrova, ogni giorno è unico, ogni giorno è speciale. Qui è magia, è libertà, è sogno. La statua di Saul e Isabella raffigura i due innamorati sereni, sciolti dalle catene ed un cartello di obbligo di bacio alle loro spalle, che riprende le sagome dei loro volti, invita a baciarsi liberi dal pregiudizio che rende schiava la società.

La passeggiata si potrà concludere in una delle attività del paese che proporranno piatti tipici e proposte a tema. Momento musicale previsto per oggi, 14 febbraio, ore 19.30 presso la Terrazza degli Innamorati con il concerto di Roberto Colella.

AGROPOLI: Potrete percorrere il suggestivo borgo antico con la possibilità di fermarsi sulla panchina dell’amore. Un simbolo importante, per celebrare quello che è uno dei sentimenti più forti e ricercato: l’amore. L’idea è nata dall’ispirazione di una leggenda fortemente radicata in città, quella della Regina saracena Ermegalda innamorata follemente di un pescatore.

Tra amore passeggiate romantiche

CASTELLABATE: Questo affascinante borgo medievale, con le sue stradine acciottolate e le vedute panoramiche sul mare, è un vero gioiello del Cilento. Per San Valentino, potrete dedicarvi a una romantica passeggiata lungo le mura del castello, ammirando il panorama che si estende fino all’orizzonte.

GROTTE DI PALINURO: Avventuratevi insieme nelle misteriose grotte marine di Palinuro, dove l’acqua cristallina e le formazioni rocciose vi regaleranno uno spettacolo unico. Potrete optare per un tour in barca, esplorando insieme gli angoli più suggestivi di questo paradiso sottomarino.

ACCIAROLI: Questo incantevole paese di pescatori è celebre per le sue spiagge dorate e per il suo caratteristico porticciolo. Trascorrete una serata romantica cenando in uno dei ristoranti sul lungomare, gustando specialità locali a base di pesce freschissimo e lasciandovi cullare dalla brezza marina.